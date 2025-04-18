Cinayet Zanlısı Sivas'ta Yakalandı

Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 27 yıl 4 gün hapis cezası bulunan cinayet zanlısı, polis ekiplerince yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar neticesinde bir cinayet zanlısını yakaladı. 'Kasten Öldürme ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 27 yıl 4 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K., polis ekiplerince yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla 7 gün 24 saat görev yapılmakta, bu bağlamda vatandaşlarımızdan gelen her türlü müracaat, bildirim ve haberler titizlikle değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS