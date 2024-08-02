Cinayette kan donduran detay: Sevgilisinin başına taş ve keserle, oğlunu da boğarak öldürdü - Son Dakika
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Cinayette kan donduran detay: Sevgilisinin başına taş ve keserle, oğlunu da boğarak öldürdü

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Antalya'da bir kadın, sevgilisi tarafından ormanlık alanda taş ve keserle vurularak öldürüldü. Cinayetin şüphelisi olan zanlı, aynı zamanda kadının 8 yaşındaki oğlunu da evde boğarak öldürdü. Kadının sosyal medya hesabındaki son paylaşımı ise dikkat çekti.

02.08.2024 13:56
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Cinayette kan donduran detay: Sevgilisinin başına taş ve keserle, oğlunu da boğarak öldürdü

Sevgilisi tarafından oğluyla birlikte öldürülen kadının son paylaşımı dikkat çekti

Cinayet şüphelisi adliyeye sevk edilirken, sevgilisinin başına taş ve keserle vurduğu, oğlunu da boğarak öldürdüğü öğrenildi

Kadının sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımda, "En tehlikeli düşman, düşmeni bekleyen dostundur" yazısı dikkat çekti

ANTALYA - Antalya'da sevgilisini ormanlık alanda taşla başına vurarak, olaya şahit olan sevgilisinin 8 yaşındaki oğlunu da evde ellerini ve ayaklarını bağlayıp, boğarak öldüren zanlı adliye sevk edildi. Zanlının ifadesinde, alkol alıp almama konusunda tartışma yaşadıklarını ve olay küfürleşmeye dönünce ağrına gittiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan hayatını kaybeden kadının sosyal medya hesabından son paylaşımı olan, "En tehlikeli düşman, düşmeni bekleyen dostundur" yazısı dikkat çekti.

Korkunç olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde yaşandı. Mehmet A. (48), sabah saatlerinde sevgilisi Aynur Çilli ve Aynur Çilli'nin oğlu Bulutcan Çilli ile birlikte Duacı Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti. Burada çıkan tartışma sonucu Mehmet A., sevgilisi Aynur Çilli'yi başına defalarca taşla vurarak öldürüp, olay yerinden çocukla birlikte ayrıldı. Ormanlık alanda bir kadın cesedi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekipleri cesedin Aynur Çallı'ya ait olduğunu tespit etti.

Kan donduran detaylar

Jandarma yaptığı araştırmada Aynur Çilli'nin Mehmet A. ile birlikte yaşadığını belirledi ve araştırma için Doğuyaka Mahallesi'ndeki evine geldi. Jandarma, Mehmet A.'yı evde yakalarken yine evde yapılan incelemede Bulutcan Çilli'yi elleri, ayakları ve boynundan iple bağlı olarak cenin pozisyonunda yerde ölü olarak buldu.

Mehmet A.'nın Aynur Çilli'yi öldürdükten sonra 8 yaşındaki Bulutcan Çilli'yi eve getirdiği ve olaya şahit olduğu için burada çocuğu boğarak öldürdüğü belirlendi.

Görgü tanığı: "Çocuğu çuvalla taşımaya çalıştı"

Öte yandan, olayın yaşandığı mahallede oturan komşu Selahattin Doğan, yaşananları şöyle anlattı:

"Mehmet A. yaklaşık bir buçuk yıl önce mahallemize taşındı. Bugün jandarma ekipleri geldiğinde, ben de onlarla birlikte içeri girdim. Küçük çocuğu domuz bağıyla bağlı olarak yerde yatarken gördüm. Çok şaşırdım. Duyduğuma göre önce kadını ormanlık alanda taşla öldürmüş, ardından buraya gelerek çocuğu boğmuş. Adam jandarma tarafından evinin önünde yakalanmış. Daha sonra jandarma ekipleri tanık olarak ifademi almak için beni tekrar eve götürdüğünde, çocuğu yine aynı şekilde yerde yatarken gördüm. Boğazında plastik kelepçe vardı ve boğularak öldürülmüştü."

Katil zanlısının boğarak öldürdüğü çocuğu çuvala koyup, evden çıkarmaya hazırlandığı ancak çıkamadan jandarma tarafından yakalandığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

"Kafasını ezmiş"

Duacı'da ormanlık alada hayatını kaybeden kadınla ilgili, bölge sakinlerinden Levent Keser, "Dün jandarmalar geldi ve burada ceset buldular. Burası dayımın tarlası. Duyduğumuza göre, buraya yaıtırp kafasını eze eze öldürmüş, taşlar da burada" dedi.

Keser ve taşla vurmuş

Jandarmada işlemleri tamamlanan Mehmet A'nın, ifadesinde birlikte gittikleri ormanlık alanda alkol alıp almama ve başka konular yüzünden tartışma yaşadıkları, tartışmanın küfürleşmeye döndüğünde ağrına gittiğini ve ardından Aynur Çilli'nin keser ile taşla kafasına vurduğunu, akabinde de çocuğu alarak olay yerinden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

"En tehlikeli düşman, düşmeni bekleyen dostundur"

Öte yandan Aynur Çilli'nin mayıs ayında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti. Çilli'nin paylaşımında, "En tehlikeli düşman, düşmeni bekleyen dostundur" sözlerinin yer aldığı görüldü.

Cinayet şüphelisi Mehmet A. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet A'nın 17 farklı suçtan kaydı olduğu ve 5 kez evlendiği, sevgilisi Aynur Çilli'nin de 20 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cinayette kan donduran detay: Sevgilisinin başına taş ve keserle, oğlunu da boğarak öldürdü - Son Dakika

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