Cizre’de Ahşap Yüklü Tır Devrildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde virajı alamayan ahşap yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.R.Ö. idaresindeki 63 AIM 082 plakalı ahşap yüklü tır, Cizre girişi Devlet Hastanesi Kavşağı'nda virajı alamayarak devrildi. Devrilen tırdaki ahşap malzemeler çevreye saçılırken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - ŞIRNAK