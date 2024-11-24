Cizre'de Kayıp Genç İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Cizre'de Kayıp Genç İçin Arama Devam Ediyor

Cizre\'de Kayıp Genç İçin Arama Devam Ediyor

22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin'in Dicle Nehri'nde kaybolduğu günden beri arama çalışmaları sürüyor.

24.11.2024 10:32
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaybolan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin'i Cizre ilçesinde Dicle Nehrinde arama arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan bu yana haber alınamayan ve en son Cizre'de Dicle Nehrine atladığı şüphesiyle aranan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin'i su altı ve su üstünde, karadan ve havadan başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek'in koordinesinde devam eden çalışmalar, Cizre'den başlayıp Habur Sınır Kapısına kadar devam edecek.

Devletin tüm birimleri ve imkanları ile kayıp genci bulmak için seferber olduklarını belirten İşlek, "Bütün ekibin tek hedefi kayıp genci en kısa sürede bulup ailenin yaşadığı acıya son vermektir. Biz ekip olarak 5 günden bu yana Dicle Nehri'nin altını, üstünü, kıyı kenarını karış karış aradık ve aramaya da devam edeceğiz" dedi.

Şırnak Valisi Birol Ekici ve Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Yalgettekin ailesini ziyaret etti. Ekici, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cizre'de Kayıp Genç İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

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