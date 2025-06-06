Cizre'de Tır Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Cizre'de Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

Cizre\'de Tır Yangını Kontrol Altına Alındı
06.06.2025 20:54
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Cizre-Silopi yolunda tırın balatalarındaki ısıdan yangın çıktı, itfaiye müdahale etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki tırın balatalarında oluşan ısınma, yangına neden oldu.

Cizre- Silopi Çevre yolunda İzettin Tekin yönetimindeki 47 PV 095 plakalı tırın balata kısmında oluşan ısınmadan dolayı alevler yükselmeye başladı. Sürücü, tırdan yükselen alevleri fark edip aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangından etkilenen olmazken, tırda maddi hasar oluştu. Yangın nedeniyle oluşan trafik, kontrollü bir şekilde sağlandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cizre'de Tır Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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