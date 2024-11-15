Çocuğa Sokakta Yumruklu Saldırı

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İstanbul Avcılar'da evine giden bir çocuk sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran çocuk yere yığılırken saldırgan şahıs ise koşarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta evine doğru yürüyen bir çocuğa kimliği belirsiz bir şahıs koşarak yaklaştı. Arkasından kafasına doğru yumruk atan saldırgan koşarak kaçarken neye uğradığını şaşıran çocuk ise yere yığıldı. Bir süre sonra yerden kalkan çocuk yürümeye devam ederken, o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL