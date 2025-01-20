Çocuk Kapkaççı Yakalandı

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Çocuk kapkaççı güvenlik kamerasında

ADANA - Adana'da kapkaç yöntemiyle bir çocuğun telefonunu çalan, başka çocuk anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık polisleri kapkaçı gerçekleştiren çocuğu kısa sürede yakalandı.

Olay, 13 Ocak günü Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, M.K. elinde cep telefonuyla yürüdüğü sırada, 14 yaşındaki M.Ö. kapkaç yönetimiyle çaldı. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 14 yaşındaki M.Ö. yakalandı. M.Ö. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.