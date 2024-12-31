Çocuklara Yeni Yıl Hediyesi: Karagöz Oyunu

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Çanakkale'de yeni yıl akşamında görev yapan polis ekipleri, çocuklar için "Müzeyyen Aslan Karagöz Oyunu"nu sahneledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı etkinlikleri kapsamında Fevzipaşa Mahallesi'ndeki çocuklar için "Müzeyyen Aslan Karagöz Oyunu"nu sahneledi. Eğlenceli dakikaların yaşandığı etkinlikte, polislerin sergilediği oyun çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Mahallede sıcak bir atmosfer oluşturan polisler, oyun sonrasında çocuklarla sohbet edip vakit geçirdi. - ÇANAKKALE