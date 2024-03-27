Çorlu'da apartmana silahlı saldırı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da bir apartmana kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.
Olay, akşam saatlerinde Nusratiye Mahallesi Yapıncak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple dün akşam saatlerinde sokak üzerine gelen yaya kişi ve ya kişilerce ailelerin ikamet ettiği 3 katlı apartmana doğru ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ikametin 2. ve 3. katlarında kurşun izi olduğunu belirledi. Polis tarafından silahlı saldırı olayını gerçekleştiren saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili polis tarafından gözaltına alınan kişilerin olduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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