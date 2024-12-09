Çorlu'da Kıskançlık Cinayeti

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Çorlu'da kıskançlık krizi cinayetle bitti

-Karısını başka erkekle yakalayan koca, önce birlikte olduğu şahsı öldürdü ardından eşini de bıçaklayarak ağır yaraladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da karısını başka erkekle yakalayan koca, önce birlikte olduğu şahsı bıçaklayarak öldürürken, eşini de bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.E. (33), bir börekçi dükkanında eşi M.A.'yı ile birlikte olduğu H.K.'i görünce kıskançlık krizi geçirdi.

Çılgına dönen adam önce H.K'yi, sonra da eşini bıçakladı. H.K. olay yerinde hayatını kaybederken, eşi M.E. ise ağır yaralandı.

Yoğun bakıma alındı

Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kovalamaca sonrası yakalandı

Olay yerinden kaçan AE., ise bindiği bir otomobilde Devriye ekiplerin kovalamaca sonrası Çorlu Devlet Hastanesi mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan evli çiftin ve H.K.'nin işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenildi.