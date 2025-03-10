Çorlu'da zincirleme kaza: 2 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çorlu - Ergene Çevre Yolu üzeri Çerkezköy bağlantısı mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden O.C. idaresindeki 34 ETB 643 plakalı otomobil, T.Y. yönetimindeki 59 ABM 359 plakalı otomobil ve M.G. idaresindeki 59 AEZ 405 plakalı otomobil aynı yönde seyrederken birbirleriyle çarpışarak zincirleme kazaya karıştı.
Kaza sonrası sürücülerden T.Y. ve M.G. yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Öte yandan kazadan yara almadan kurtulan Şahin otomobil sürücüsü O.C., kazaya karışan bir otomobilin yarış halinde olduğunu öne sürdü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorlu'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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