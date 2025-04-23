Çorlu\'daki Simitçi Heykeli Depremde Devrildi

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, belediye tarafından yapılan simit satan heykel sarsıntıya dayanamayarak yıkıldı.

Çorlu Belediyesi önünde bulunan simitçi heykeli, öğle saatlerinde İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası devrildi. Deprem sonrası heykel sarsıntıya dayanamayarak beton kaidesinden ayrılarak yere düştü.

Heykelin daha sonra ekipler tarafından kaldırıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ