Çorum Alaca'da hafif ticari araç tarlaya devrildi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Alaca ilçesinde Ünalan köyü mevkiinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücüyle ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Alaca ilçesi Ünalan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametine seyir halinde olan A.Y. (56) idaresindeki 34 VT 4715 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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