Çorum\'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

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Çorum'da 5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada çok sayıda ziynet eşyası ve malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kale, Bahçelievler ve Gülabibey mahallelerinde 5 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekipleri yaptıkları 22 günlük araştırmanın ardından hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın 18 yıldır cezaevinde kalan ve iki ay önce tahliye edilen G.S. (37) olduğunu tespit etti. Zanlının Amasya'dan Çorum'a geldiğini öğrenen polis ekipleri, şüphelinin içinde bulunduğu otobüsü Bölge Trafik Müdürlüğü önünde bulunan kontrol noktasında durdurdu. Zanlıyı gözaltına alan polis ekipleri, şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada 11 bin 240 TL para ve çalıntı cep telefonu, evinde yapılan aramada ise saatler, çantalar, kolyeler, küpeler, bileklikler, telefonlar, tabletler, flaş bellekler, televizyon, ütü, bayan iç camaşırları, takım elbise, dürbün, tesbihler vb. eşyalar ele geçirildi.

Zanlı, işlemleri için polis merkezine götürüldü. - ÇORUM