Çorum\'da Oyun Parkı Yandı

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Çorum'da, oyun parkı çocuklar tarafından yakıldı. Yangında oyun grubu kullanılamaz hale geldi.

Olay Kunduzhan Mahallesi, Azerbaycan Caddesi üzerindeki oyun parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oynayan iki çocuk kağıt ve yanıcı maddelerle oyun gurubunu ateşe verdi. O anlar, Kunduzhan Mahallesi Muhtarlığına ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Parktaki oyun gruplarından alevlerin yükselmesi üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Önce, olay yerinden geçen vatandaşlar otomobillerindeki yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti, ardından itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Parktaki yangında oyun grubu kullanılmaz hale gelirken olayı gerçekleştiren çocuklar polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi üzerine tespit edildi. - ÇORUM