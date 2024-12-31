Çorum Zabıta Ekipleri Yılbaşı Öncesi Denetimlerde

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Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde kafe ve eğlence yerlerini denetledi.

Halkın huzur ve sağlık güvenliği için sahada olan Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kafe, eğlence mekanları, restoran ve fastfood gibi işletmelere yönelik denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

Denetimde, servis malzemelerinin ve yiyecek hazırlama yerlerinin hijyeni, gıdaların saklanması, depolanması, menü listesinin görünür yerde bulunması, fiyat kontrolü, evrak kontrolü, ustalık sertifikası ve çalışanların portör muayene raporları kontrol ediliyor. Denetimlerde tespit edilen olumsuzluk durumunda işletmelere cezai işlem uygulanıyor. - ÇORUM