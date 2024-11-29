Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Olgunlar köyü yolunda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet kontrolden çıkarak köprüden aşağı yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Çukurca'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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