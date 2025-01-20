D-100\'de Yalınayak Yürüyüş

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D-100 Karayolu'nda tehlikeli yürüyüş böyle görüntülendi

İSTANBUL - Silivri D-100 karayolunda yalınayak yolun ortasında yürüyen bir vatandaş hem kendi canını hem de araç sürücülerinin canını tehlikeye attı.

Silivri D-100 karayolunda bir vatandaş yalınayak yürürken görüntülendi. Şahsı gören sürücüler, şaşkınlıkla durumu izledi. İhbar üzerine olay yerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsın ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.