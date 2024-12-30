DAEŞ Üyesi Çeçenistanlı Şüpheli Başakşehir'de Yakalandı - Son Dakika
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DAEŞ Üyesi Çeçenistanlı Şüpheli Başakşehir'de Yakalandı

Interpol tarafından aranan şüpheli, İstanbul'da yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

30.12.2024 14:57
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Interpol tarafından aranan, DAEŞ silahlı terör örgütü üyesi olabileceği değerlendirilen ve Başakşehir'de yakalanan Çeçenistan uyruklu şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol - Europol Daire Başkanlığı tarafından 16 Aralık 2024'de bir yazı yayınlanmış, söz konusu yazıda Çeçenistan Polis Teşkilatı tarafından Çeçenistan doğumlu 32 yaşındaki bir şahsın suç ortakları ile beraber ateşli silahlarla bir şahsın evine girdikleri, 400 bin ruble ile bazı eşyaları çaldıkları, ayrıca ellerindeki bilgilere göre DAEŞ silahlı terör örgütüne katıldığı ve Türkiye'de olabileceği ifade edilmişti.

Şüpheli, Başakşehir'de yakalanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında yapılan araştırmalar sonucu aynı zamanda şüphelinin casusluk faaliyetlerinde bulunan bir şebeke üyesi olabileceği de değerlendirilirken, şüphelinin Başakşehir'deki evinin adresi de tespit edilmiş, polis ekiplerince şüphelinin yakalanmasına yönelik 26 Aralık günü sabah 06.30 sıralarında operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan, şüphelinin adresinde yapılan aramalarda dijital materyallere de el konulmuştu.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa DAEŞ Üyesi Çeçenistanlı Şüpheli Başakşehir'de Yakalandı - Son Dakika

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