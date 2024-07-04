Damatını öldürdüğü iddia edilen kayınpeder yargılanmaya başlandı

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Damadını öldürdüğü iddia edilen kayınpederin yargılanmasına başlandı

BURSA - Bursa'nın damadını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık damadı Ali Gürbüz'ün kızına fiziki ve psikolojik şiddette bulunduğunu iddia etti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında husumeti bulunan kayınpederi İ.H.Ö. ile karşılaşan Ali Gürbüz sokak üzerinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kayınpeder İ.H.Ö. damadı Ali Gürbüz'ün boğazını kesti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Ali Gürbüz'ün cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kendini ihbar eden katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yargılanmasına başlandı

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapsi istenen tutuklu sanık İ.H.Ö. ile maktul Ali Gürbüz'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık İ.H.Ö., damadı Ali Gürbüz'ün kızı ile evlendikten sonra sorun yaşamaya başladığını, kızına fiziki ve psikolojik şiddette bulunduğunu iddia etti. Damat Ali Gürbüz'ün sonrasında G.Y isimli başka bir kadınla yaşamaya başladığını söyleyen sanık, "10 gün bizim evde 10 gün başka evde kalıyordu. Olay gününden birkaç gün önce torunları alıp 'G.Y ve çocuklarıyla Ankara'ya gideceğiz' dedi. Ben razı olmadım ve ofisine gittim. Orada bana küfürler etti. Orada bulunan kişiler de üzerime saldırdı. Olay günü evin önünde damat Ali Gürbüz ile karşılaştım. Ona torunlarımı Ankara'ya götüremeyeceğini söyledim. Bana küfür etmeye başladı. Ben de cebimdeki ekmek bıçağını ona savurdum. Daha sonra polis ve ambulansı aradım" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.