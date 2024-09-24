Darende Hastanesi\'nde Yangın Tatbikatı

Malatya'nın Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde yangın söndürme tatbikatı yapıldı.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde İl Sağlık Müdürlüğü ile Sivil Savunma ekipleri tarafında hastane çalışanlarına depremlerle ilgili bilgilendirmelerde bulunulduktan sonra yangın söndürme tatbikatı yapıldı.
Tatbikat sonrası hastane acil toplanma alanında yangın tüplerinin kullanımına yönelik itfaiye ekiplerince uygulamalı eğitim verildi. - MALATYA
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