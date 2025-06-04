Darıca'da Anne ve Çocuklarına Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Darıca'da Anne ve Çocuklarına Saldırı

04.06.2025 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Darıca'da yol vermeyen sürücüye tepki veren anne ve çocukları saldırıya uğradı.

Yol vermedikleri anne ve çocuklarına saldırıp yaralayan magandalar kamerada

KOCAELİ - Kocali'nin Darıca ilçesinde 2 çocuğuyla yolun karşısına geçmek isteyen kadın, yol vermeyen sürücüye tepki gösterince 15 yaşındaki oğlu ile birlikte saldırıya uğradı. Kadının, 5 yaşındaki çocuklarının yanında 3 maganda tarafından saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çocukların da o kargaşada çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğu öğrenildi.

Olay, Darıca Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 küçük çocuğu ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zerrin Bük, iddiaya göre telefonla ilgilenen ve kendisine yol vermeyen sürücüye sözlü tepki gösterdi. Tepkinin ardından araçtaki kişiler anneye küfür etmeye başladı. O sırada dükkanda bulunan kadının 15 yaşlarındaki oğlu, durumu fark ederek annesinin yanına gitti. İlerleyen sürücü, kadının oğlunun kendilerine seslenmesi ile bir anda durarak araçta bulunan 2 kişi ile birlikte üstlerine koştu. Kadın ve oğlu darp edilirken, olayı fark eden vatandaşlar koşarak saldırganları uzaklaştırdı. Meydana gelen olayda çocuklarda kargaşada çeşitli yerlerinde morluklar oluştu. Anne, çocuklarıyla beraber darp raporu alarak, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Annenin araçtakilerle konuştuğu ve şahısların kadına doğru koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.

"15 ve 5 yaşındaki çocuk ile bir kadına saldırmayı nasıl kendinize hak görüyorsunuz?"

Olayda darp edilen anne Zerrin Bük, "Karşıya geçecekken, arkadaşlara yavaş olmalarını rica ettim. Ellinde telefonla direksiyona bakıyorlardı. Bana küfür ederek cevap verdiler. Ben de 'Biraz sakin olur musunuz?' dedim. Yanımda 5 yaşında çocuğum vardı. Biraz ilerledikten sonra, 3 metre sonra, oğlum küfrü duyunca 'Neden anneme küfür ediyorsunuz?' diyerek tepki gösterdi. Ondan sonra ani bir fren yaparak birdenbire oğlumun üstüne saldırdılar. Araya ben girdiğimde bu sefer küçük çocuğumu fırlatıp koluma şiddetle vurdular ve oğluma yumruk, tekme, tokatla saldırdılar. O esnada 5 yaşındaki çocuğum altını işedi. 15 yaşındaki çocuğum bile kendinde değil. Kafası şiş, burnu şiş. 5 yaşındaki çocuğumun psikolojisini nasıl düzelteceğim? Bu adaleti nasıl sağlayabiliriz? Ben size yalvarıyorum, bu insanları bulun ve adaleti yerine getirin. 15 ve 5 yaşındaki çocuk ile bir kadına saldırmayı nasıl kendinize hak görüyorsunuz?" dedi.

"Biz kimseyi dövmedik"

Araç sürücüsü U.B. yaptığı açıklamada, "Biz kimseyi dövmedik. Kadın yaya yolunda değildi, buna rağmen kendisine yol verdik. Ancak yol verdikten sonra kadın bize hakaret etmeye başladı. Bunun üzerine 'kadındır' diyerek olayı uzatmadan yolumuza devam ettik. Daha sonra olay yerine gelen bir genç, bize ağır hakaretlerde bulundu. Bu durumu görmezden gelemedim ve araçtan inerek genç kişiye doğru yöneldim. Ancak, genç kişinin o kadının oğlu olduğunu fark ettiğimde, herhangi bir müdahalede bulunmadım ve durdum. Yanımda bulunan iki kişi ise akrabalarımdır. Onlar da beni sakinleştirmek ve durdurmak amacıyla araçtan inmişlerdir." diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Kocaeli, Darıca, Hukuk, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Darıca'da Anne ve Çocuklarına Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 02:55:57. #7.13#
SON DAKİKA: Darıca'da Anne ve Çocuklarına Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.