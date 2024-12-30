Darıca'da Doğal Gaz Patlaması Detayları - Son Dakika
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Darıca'da Doğal Gaz Patlaması Detayları

Darıca\'da Doğal Gaz Patlaması Detayları

Patlamadan 1 saat önce gaz kokusu ihbarını değerlendiren ekipler, olaydan sonra tepkilere neden oldu.

30.12.2024 19:29
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamadan 1 saat önce Palgaz ekiplerinin yoğun gaz kokusu ihbarıyla adrese geldiği, çalışma yaparak binadan ayrıldıkları öğrenildi. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Abdi İpekçi Mahallesi 1524. Sokak'taki 4 katlı binada 28 Aralık Cumartesi günü 13 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Patlamadan 1 saat önce bina sakinlerinin yoğun gaz kokusu olduğu şikayetleri üzerine Palgaz ekiplerinin bineye geldiği öğrenildi. Ekiplerin çalışma yaptıktan sonra adresten ayrıldıkları, yaklaşık 1 saat sonra ise patlamanın meydana geldiği bildirildi. Ekiplerin adrese gelişleri ve çalışma yaptıkları anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı.

Ne olmuştu?

28 Aralık Cumartesi günü saat 13.35'te Darıca'da bulunan Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi'ndeki Rams Park'ın inşaat alanında iş makinesinin kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu deliıksi. bu sebeple 13 mahallenin gazı kesilmişti. Olayın ardından ilçenin birçok noktasından sızıntı ve arıza ihbarları yağmıştı. Borunun delinmesinden yaklaşık 4 saat sonra ise Abdi İpekçi Mahallesi 1524. Sokak'taki 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmişti. Ekiplerin Abdi İpekçi Mahallesi'ndeki çalışmaları sürerken, yaklaşık 2 saat sonra bu kez de Osmangazi Mahallesi Çağla Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında ikinci patlama yaşanmıştı. Patlama, ev sahibinin içeri girdikten sonra ışığı yakmasıyla meydana gelmişti. Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralanmış, ev ise kullanılamaz hale gelmişti. Üst üste yaşanan patlamalar sebebiyle korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, sosyal medyadan PALMET Enerji'ye ait Palgaz'a büyük tepki göstermişti.

Rams Park'ın çalışması "izinsiz" çıktı

Dün Darıca'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Bayramoğlu Mahallesi'ndeki kazı çalışmasının izinsiz yapıldığını, çelik hatta verilen hasar sonucunda Darıca ve Gebze ilçelerinde doğal gaz kesintileri meydana geldiğini belirtmişti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Darıca'da Doğal Gaz Patlaması Detayları - Son Dakika

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