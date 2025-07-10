Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Datça Palamutbükü Koyu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Palamütbükü'ne emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Datça'da Arızalanan Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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