Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.
Datça açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 18 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağırısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Kaleönü mevkisinde emniyete alındı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Datça'da sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
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