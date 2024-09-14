DEAŞ üyesi terörist İstanbul'da yakalandı

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İstanbul'daki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak 2024'teki saldırının planlayıcılarından olan ve eylemde kullanılan silahı temin eden terör örgütü DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) çalışmaları sonucu yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün terör örgütü DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği ortak operasyonda, MİT'in istihbarat çalışmaları sonucu Afganistan'daki DEAŞ yapılanması olan Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen, 28 Ocak 2024'teki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yönelik saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve eylemde kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov, İstanbul'da yakalandı. - ANKARA