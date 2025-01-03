Hatay'ın Defne ilçesinde depremzedelerin kaldığı 4 konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 4 konteynerde yangın çıktı. Konteynerlerde yükselen alevleri gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Defne itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Depremzedelerin kaldığı 4 konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Defne'de Depremzedelere Ait Konteynerler Yandı - Son Dakika
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