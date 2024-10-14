Denetimden Kaçan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı - Son Dakika
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Denetimden Kaçan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

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Mersin'de motosiklet denetimlerinde 16 sürücüye 107 bin 356 TL ceza kesildi, bir sürücü yakalandı.

14.10.2024 12:38
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Denetimden kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü yakalandı

Mersin'de motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 16 sürücüye 107 bin 356 TL ceza kesildi

MERSİN - Mersin'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kaçmaya çalışan bir sürücü yakalandı. Denetimlerde eksiklikleri tespit edilen 16 sürücüye 107 bin 356 TL ceza kesilirken, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 6 motosiklet de trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması, asayiş olaylarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Halka açık park ve bahçeler ile motosikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 16 farklı noktada 67 ekip ve 148 personel görev aldı.

Denetimlerde, 842 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 637 motosiklet kontrol edildi. Kontrollerde 3 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi, 6 motosiklet ise trafikten men edildi. Uygulama noktasından 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir motosiklet sürücüsü de yakalanarak cezai işlem uygulandı. Eksiklikleri tespit edilen 16 sürücüye ise toplam 107 bin 356 TL ceza kesildi. Denetimlerde ayrıca, bir şahıstan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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