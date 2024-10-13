Deniz Personeli Olma Hayali İflas - Son Dakika
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Deniz Personeli Olma Hayali İflas

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Maltepe'de bir hemşire, gemi personeli vaadiyle 30 bin lira dolandırıldı, şikayetçi oldu.

13.10.2024 12:46
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Deniz personeli olma hayali suya düştü, 30 bin lira dolandırıldı

Maltepe'de iş teklifi sandı, 30 bin lirasını kaptırdı

İSTANBUL - Maltepe'de genç bir hemşire yurt dışında gemi personeli olarak 3 bin 500 dolar maaşla çalışma vaadi sunan bir denizcilik şirketine ait iş ilanına başvurdu. Denizlerde mesleğini sürdürme hayali kuran genç, 30 bin lira dolandırıldı. Firma yetkilileri ile dolandırıldığını iddia eden genç hemşirenin tartıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, N.G isimli genç hemşire, yurt dışı deniz yollarında çalışma imkanı sunarak 3 bin 500 dolar maaş garantisi veren bir denizcilik şirketine ilan üzerinden başvurdu. Firma yetkilileri tarafından yurt dışı harcı ve eğitim verileceği öne sürülerek N.G.'den 30 bin Lira talep edildi. Firma yetkilileri, genç hemşirenin ödeme sonrası başvurudan 14 gün içerisinde vazgeçmesi halinde yaptığı ödemenin geri iade edileceği belirtildi. Ödemeyi yapan N.G. başvurudan 3 gün sonra şirketi arayarak iş başvurusundan vazgeçtiğini ve firmaya yatırmış olduğu 30 bin Lira'sının iadesini istedi. Firma yetkilileri tarafından ödemenin yapılacağı belirtilse de uzun süre dönüş alamayan genç hemşire başvuru yaptığı firmaya ait ofise giderek parasını talep etti. Ödemeyi şirketin yapamayacağını söyleyen yetkili ile N.G. arasında tartışma çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 30 bin lira dolandırıldığını iddia eden N.G. konuya ilişkin şikayetçi olurken aynı işletme tarafından çok sayıda kişinin mağdur edildiğini iddia etti.

"Üç ülkeyi gezeceğimizi, yolcu gemisinde hemşirelik yapacağımı söylediler."

Denizcilik şirketine internet üzerinden başvuru yaptığını, ardından şirket tarafından aranarak yüz yüze görüşme sağladıklarını belirten N.G, "Görüşmede üç ülkeyi gezeceğimizi, yolcu gemisinde hemşirelik yapacağımı söylediler. Bunun karşılığında 3.500 dolar civarında bir maaş alacağımı söylediler. " dedi.

Görüşme sonrası bir sözleşme çıkardıklarını belirten N.G, "Buraya imza attıktan sonra sizin sigorta girişinizi yapacağız, sonra Gemi Adamı Cüzdanı çıkartacağız ve belgelerinizi hazırlayacağız, ardından işe başlayacaksınız dendi. Ona ben imza atmam dediğimde ise, 'Paranızı attınız zaten, bu sadece prosedür gereği, hiçbir kaygınız olmasın. İptal etmek istediğinizde 14 gün içinde paranızı iade edeceğimizin sözünü veriyoruz' dediler." ifadelerini kullandı.

İade için attığı mesajlara üç gün geri dönüş alamadığından dolayı şirkete gelerek iptal dilekçesi hazırlamalarını talep eden N.G, "Dört gün boyunca oyaladılar, sürekli aradım telefonlarıma cevap vermediler. mesaj yoluyla yarın diğer gün diyerek sürekli bir erteleme oldu. En sonunda buraya gelip ödemeyi yapacak mısınız dediğimde de 7 gün içinde size dönüş yapacağız, paranızı iade edeceğiz dediler." diye konuştu.

"Size paranızı iade etmiyoruz' dediler"

Şirkete geldiğinde personeller tarafından "İptal dilekçenizi yazdık, kurum hala dönüş yapmadı" sözleriyle karşılaşan genç hemşire, "Ben ayrıldıktan sonra bana ses kaydı atarak 'Hiçbir hak talep edemezsiniz, sözleşmeye imza attınız size paranızı iade etmiyoruz' dediler. Bana dönüş yapan çok mağdur var, tek kişi ben değilim. Böyle bir geminin olduğunu da düşünmüyorum. Kendilerini şirket diye tanıtıyorlar ancak biz araştırdığımızda sadece şahsa ait küçük bir ofis kurulduğunu gördük. Yasal sürecimiz devam ediyor." dedi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Denizcilik, Maltepe, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Deniz Personeli Olma Hayali İflas - Son Dakika

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