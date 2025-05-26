Denizli'de Casus Kamera Skandalı - Son Dakika
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Denizli'de Casus Kamera Skandalı

26.05.2025 18:46
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Denizli'de bir işletmeci, apart dairelerde casus kameralarla kiracıların görüntülerini kaydetti.

Üçlü prize yerleştirilen casus kameralarla çok sayıda kişinin görüntüsünü kaydetmiş

DENİZLİ - Denizli'de aparta çevirdiği dairesindeki üçlü prizlere casus kamera yerleştirdiği iddiasıyla tutuklanan işletmecinin, çok sayıda kişinin mahrem görüntülerini kaydettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi 6423 Sokakta ikamet eden Murat F. (48), sahibi olduğu bodrum kattaki dairesini 3 odaya bölerek, günlük olarak kiraya vermeye başladı. Apart dairesini kiralayan M.A., yatağında uzanırken duvara monte edilmiş üçlü prizde küçük bir ışık yansıması fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., üçlü prizi söktüğünde, karşılaştığı manzara karşısında hayrete düştü.

Üçlü prizin içerisinde hafıza kartı takılı casus kamera düzeneği olduğunu gören M.A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak araştırma başlatan polis ekipleri, apartın üç dairesindeki yatak ve banyoları görecek şekilde monte edilen üçlü prizlerin içerisine gizli kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi.

Sahibi olduğu daireyi apart dairelere çevirip, günlük ya da saatlik kiraya verdiği belirlenen işletmesi Murat F. gözaltına alındı. Sökülerek detaylı incelemeye alınan casus kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait mahrem görüntüler olduğu belirlendi. Müşterilerinin görüntülerini gizlice kaydeden Murat F., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Denizli, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

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