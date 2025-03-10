Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 39 yaşındaki E.G., akşam saatlerinde tartıştığı babası Halil Göksu'yu sopayla darp etti.
Şahıs, daha sonra taşla başına defalarca vurarak 62 yaşındaki babasını öldürdü. Olayın ardından Çal Devlet Hastanesi'ne giden E.G., kanlı kıyafetlerle kendisini gören doktorlara babasını öldürdüğünü söyleyerek cinayeti itiraf etti.
E.G.'nın ifadeleri doğrultusunda adrese giden jandarma ekipleri, Halil Göksu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Katil zanlısı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Halil Göksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
E.G.'nın jandarmadaki ifadesinde, cinayet sebebinin babasının maddi durumu iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmemesi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü - Son Dakika
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