Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 39 yaşındaki E.G., akşam saatlerinde tartıştığı babası Halil Göksu'yu sopayla darp etti.

BABASINI BAŞINI TAŞLA EZEREK ÖLDÜRDÜ, HASTANEYE GİDİP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şahıs, daha sonra taşla başına defalarca vurarak 62 yaşındaki babasını öldürdü. Olayın ardından Çal Devlet Hastanesi'ne giden E.G., kanlı kıyafetlerle kendisini gören doktorlara babasını öldürdüğünü söyleyerek cinayeti itiraf etti.

GÖZALTINA ALINDI

E.G.'nın ifadeleri doğrultusunda adrese giden jandarma ekipleri, Halil Göksu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Katil zanlısı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Halil Göksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

KENDİSİNİ TEDAVİ ETTİRMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

E.G.'nın jandarmadaki ifadesinde, cinayet sebebinin babasının maddi durumu iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmemesi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.