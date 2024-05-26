Denizli'de devrilen tırın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de devrilen tırın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

Denizli\'de devrilen tırın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

Denizli'de sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücü yaşamını yitirdi.

26.05.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücünün yaşamını yitirdiği kazada, devrilen tırın metrelerce sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi Denizli- Uşak Karayolu'nda medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Denizli'ye iplik getiren Mehmet Ercan idaresindeki 27 AIP 206 plakalı tır, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen tır bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak durabildi. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan sürücü Ercan önce Çivril Hilmi Öz Devlet Hastanesine ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. İç kanaması bulunan ve vücudun da çok sayıda kırık olduğu öğrenilen Ercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Ercan'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet Ercan'ın idaresindeki tır viraja girdiği esnada dorsesinin yan yattığı, ardından aracın devrildiği görülüyor. Metrelerce sürüklenen araçta emniyet kemeri takmadığı belirlenen Ercan'ın araç içerisinde savrulduğu değerlendiriliyor. Sürüklenen araç akaryakıt istasyonum duvarına çarparak durması da güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Denizli, Güvenlik, Soruşturma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de devrilen tırın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:36 Konutta yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev
10:57 Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil
10:49 Sinan Ateş’in arkadaşından Olcay Kılavuz’la ilgili bomba iddia Sinan Ateş'in arkadaşından Olcay Kılavuz'la ilgili bomba iddia
10:46 Türkiye’nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim
02:11 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı
13:46 Adana’da 6 kız öğrenciye cinsel istismar davası açıldı Adana'da 6 kız öğrenciye cinsel istismar davası açıldı
13:01 Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz
12:52 Güldür Güldür’ün Bilal’i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
11:40 Mısır, İsrail’in Gazze’ye yardım tırlarının girişine izin verdi Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi
10:57 Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
10:37 Rusya, Harkiv’de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı Rusya, Harkiv'de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı
10:34 Ali Koç’un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik
10:18 Sahte polisler korsan taksiciyi “Aracını bağlarız“ tehdidiyle dolandırdı Sahte polisler korsan taksiciyi "Aracını bağlarız" tehdidiyle dolandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 14:01:23. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de devrilen tırın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement