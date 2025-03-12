Denizli\'de Drift Ceza Rekoru

Denizli'de açık otoparkta drift atan sürücüye 46 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki halka açık bir otoparkta, drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir aracı fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya müdahale etti. Ekip aracındaki kamera tarafından saniye saniye görüntülenen araç sürücüsüne 46 bin 392 TL idari para ceza uygulandı, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. - DENİZLİ