Denizli'de Drift Ceza Rekoru - Son Dakika
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Denizli'de Drift Ceza Rekoru

Denizli\'de Drift Ceza Rekoru

Denizli'de drift yapan sürücüye 46 bin lira ceza ve 60 gün ehliyetine el konuldu.

12.03.2025 10:53
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Denizli'de açık otoparkta drift atan sürücüye 46 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki halka açık bir otoparkta, drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir aracı fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya müdahale etti. Ekip aracındaki kamera tarafından saniye saniye görüntülenen araç sürücüsüne 46 bin 392 TL idari para ceza uygulandı, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Drift Ceza Rekoru - Son Dakika

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