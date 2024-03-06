Denizli'de inşaattan düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, üçüncü kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı işçi, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.03.2024 11:36  Güncelleme: 11:39
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Denizli'de çalıştığı inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan işçiden acı haber geldi. Başka hastaneye sevk edilen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Kanyıldıran inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek üçüncü kattan asansör boşluğuna düştü. Kanyıldıran'ın yardım seslerini duyan çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düştüğü asansör boşluğundan ağır yaralı olarak çıkarılan Kanyıldıran, ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçi Kanyıldıran, buradaki tedavisinin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Mahmut Kanyıldıran'ın cenazesinin bugün Burdur'un Dirmil ilçesine bağlı Kızılyaka Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Denizli\'de inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de inşaattan düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

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