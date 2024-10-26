Denizli\'de Orman Yangınına Gönüllü Mücadele Devam Ediyor

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Denizli'nin Karcı Dağı'nda 24 Ekim'de çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Olay yerine giden gönüllü vatandaşlar ise yangını söndürmek için seferber oldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi ve Babadağ ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağı'nda ormanlık alanda 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında orman yangını çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahaleye devam ediyor. Orman yangının 3'üncü gününe girildi. Yangına, 6 helikopter, 17 arazöz, 5 iş makinesi, 12 ilk müdahale aracı ve içinde gönüllülerin de bulunduğu 524'e yakın personelle müdahale ediliyor. Ayrıca çeşitli kurum, kuruluş ve STK'lar da yangına müdahalede ekiplere yardım ediyor. Bölgede Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Merkezefendi Belediyesi, Denizli Emniyet Müdürlüğü, UMKE Ekipleri, AFAD Ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri önlenmeleri alınmış bir şekilde yangın bölgesinin koordinasyonunu yürütülüyor.

"Vatandaşlar olarak üzerimize düşen görevleri yapıyoruz"

Yangın bölgesinin çevre köylerinden Merkezefendi ilçesi Künarlar köyünde ikametgah eden Ali Tuğrul Karabağ, "Yangının başladığı ilk dakikalardan beri Orman Bölge Müdürlüğünün yoğun çabaları ve özverisiyle çalışmalarının ardından bizlerde gönüllü olarak yardımlarımızı ediyoruz. Özellikle helikopterler ile yangının yayılması önlendi fakat havanın kararması ile birlikte güvenlik sebebiyle havadan müdahale yapılamamaktadır. Gönüller, belediye personelleri ve itfaiye ekipleri desteği ile çalışmaları hız kesmeden devam ediliyor. Rüzgarın etkisiyle yangın devam ediyor. Yangının çıktığı bölgeye ulaşımın zor olması ve arazözlerin de çıkamaması yangını daha da ilerletiyor. Akşamları havadan müdahale duruyor ama karadan gönüllüler, belediye personelleri, orman yetkilileri ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin desteği ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüler akın akın geldiler ve yangına müdahale etmeye başladılar. Emniyet Müdürlüğünün desteği ile yaklaşık 600 kişilik bir kurtarma ekibi ve yangın söndürme ekipleri bölgedeler. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve çeşitli kurum ve kuruluşların ekipmanlar, yiyecek ve içecek gibi konularda büyük bir destek var. Ayrıca Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin de gönüllü ve ekiplere, sırt çantası, yiyecek ve içecek gibi desteği var. Şuanda burada, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Merkezefendi Belediyesi, Denizli Emniyet Müdürlüğü, UMKE Ekipleri, AFAD Ekipleri önlemleri almış ve koordinasyonu yürütüyor durumda. Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar ise bölgeye gelen gönüllüleri özellikle güzergah olarak yönlendiriyor. Burada vatandaşlar ve ekipler yangını söndürmek kontrol altına alabilmek için can pahasına mücadele ediyorlar. En kısa sürede inşallah kontrol altına alınır" dedi. - DENİZLİ