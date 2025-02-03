Denizli'de Pansiyon Mühürlemesi Gerginliğe Neden Oldu - Son Dakika
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Denizli'de Pansiyon Mühürlemesi Gerginliğe Neden Oldu

Denizli\'de Pansiyon Mühürlemesi Gerginliğe Neden Oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ruhsatları olmayan pansiyon sahipleri, zabıta ekiplerinin mühürleme işlemlerine tepki gösterdi. Jandarma biber gazı kullanarak müdahale etmek zorunda kaldı.

03.02.2025 13:23  Güncelleme: 13:37
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Denizli'de ruhsatları olmadıkları gerekçesiyle işletmeleri mühürlenecek olan turizm bölgesindeki pansiyon sahipleri ile zabıta ve jandarma ekipleri arasında arbede yaşandı. Zabıta ekiplerini durdurmak isteyen öfkeli işletme sahiplerine jandarma biber gazıyla müdahale etti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde bulunan pansiyonlar için turizm işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle mühürlenme kararı alındı. Valilik tarafından verilen geçici ruhsatları geçersiz sayılan işletmeler, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden de turizm işletme belgelerini alamadı. Mühürlenme tebligatının ardından bugün zabıta ekipleri mahallede bulunan 95 pansiyondan turizm işletme belgesi bulunmayan 78 işletmeyi mühürleme işlemlerini gerçekleştirmek için sabah saatlerinde bölgeye geldi. Boş bir tabut bırakılan alanda pansiyon sahipleri, mahalle çarşısındaki yürüyüş yapmalarının ardından bir işletmenin mühürlendiği haberini alır almaz bölgeye gitti. Zabıta ekiplerinin mühürlenme işlemi yapacağı sırada işletme sahibi Selçuk Tikveş baygınlık geçirdi. Diğer işletme sahipleri zabıta ekiplerine tepki göstermesi ve bir zabıta personelini iteklemesiyle olaylar alevlendi.

Jandarma biber gazıyla müdahale ederek güçlükle ayırdı

Bir kişinin zabıta ekibini iteklemesinin ardından öfkeli işletme sahipleri jandarma ekipleriyle karşı karşıya kaldı. Öfkeli kalabalığı sakinleşmemesi üzerine jandarma ekipleri biber gazıyla müdahalede bulundu. Güçlükle sakinleştirilen öfkeli işletme sahiplerine mühürlenme işlemlerinin bir süreliğine durdurulduğu söylendi. Bir işletme sahibinin pansiyonun giriş kapısını zincirle bağlaması dikkatlerden kaçmadı. Pansiyonda konaklayan misafirlerin de çıkış yaptığı görüldü.

"Yeniden planlama ve dönüşüm için gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz"

İşletme sahipleri adına açıklama yapan Termal Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Bekir Öztürk, "2009 yılında Karahayıt termal turizm bölgesinde başlatılan Özel Çevre Koruma ile dönemin belediyesi arasında yapılan protokolle kentsel yenileme çalışması başlatılmış fakat bugüne kadar sonuç alınamamıştır. İşletmelerin olduğu bölgenin kalbi olan çarşı özel proje alanı ilan edilmiş, bölgedeki mevcut yapıların yenilenmesinin önü kapatılmıştır. Sonuç olarak bizler siyaseti bir kenara bırakarak bunca mağduriyetin giderilmesi adına ivedilikle yeniden planlama ve dönüşüm için gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Pansiyon Mühürlemesi Gerginliğe Neden Oldu - Son Dakika

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