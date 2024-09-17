Denizli\'de Restoran Kavgasında 1 Ölü, 2 Yaralı

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Denizli'de bir restoranda iki grup arasında yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kavurma restoranında işletmenin kapanmasının ardından oturan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada Mehmet Demirkaya (25) başından, Mehmet Ali A., sol ayağından silahla yaralandı. Devran S., ise göğsünden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Demirkaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Ali A., ise sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerinden kaçan Devran S., ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Bıçakla göğsünden yaralanan Devran S., Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayda hayatını kaybeden 25 yaşındaki Mehmet Demirkaya ise yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ