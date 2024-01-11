 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli'de seyir halindeki araç alevlere teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki bir araç, motor bölümünden çıkan duman ve alevlerle adeta alev topuna döndü. Sürücü, aracını kenara çekerek yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Denizli\'de seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
11.01.2024 - 12:34,  Güncelleme: 12:34
Abone Ol

Denizli'de seyir halindeki araç alevlere teslim oldu. Adeta alev topuna dönen araçtan sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobilin motor bölümünden bir anda duman ve alev yükseldiğini fark eden sürücüsü, aracını anayol üzerinde kenara çekti. Önce kendi müdahale etmek isteyen sürücü çabalarının sonuçsuz kalması üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç ise kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın neticesinde otomobil kullanılamaz hale geldi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Merkezefendi, Denizli, İtfaiye, Ankara, Olay, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de seyir halindeki araç alevlere teslim oldu - Son Dakika


12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
11:40
Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35
Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00
Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45
Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:35
Kavga eden 40 yılık çift, vazo ile birbirini yaraladı! Kocadan akılalmaz savunma Kavga eden 40 yılık çift, vazo ile birbirini yaraladı! Kocadan akılalmaz savunma

Son Dakika
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35 Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00 Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:35 Kavga eden 40 yılık çift, vazo ile birbirini yaraladı! Kocadan akılalmaz savunma
10:27 Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24 Dolar 30 TL'yi aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 13:05:35. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de seyir halindeki araç alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement