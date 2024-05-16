Denizli'de SUV önce taksi durağına daldı ardından servis bekleyen işçilere çarptı: 4 yaralı SUV aracın altında sıkışan yaralının feryatları yürekleri dağladı - Son Dakika
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Denizli'de SUV önce taksi durağına daldı ardından servis bekleyen işçilere çarptı: 4 yaralı SUV aracın altında sıkışan yaralının feryatları yürekleri dağladı

Denizli'de kontrol çıkan SUV araç, taksi durağına dalıp işe gitmek için servis bekleyen işçilere çarptı. Aracın tekerleri arasında ve duvar ile arasında sıkışan yaralıların feryatları yürekleri dağladı. Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

16.05.2024 21:39
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Denizli'de SUV önce taksi durağına daldı ardından servis bekleyen işçilere çarptı: 4 yaralı

SUV aracın altında sıkışan yaralının feryatları yürekleri dağladı

DENİZLİ - Denizli'de kontrol çıkan SUV araç, taksi durağına dalıp işe gitmek için servis bekleyen işçilere çarptı. Aracın tekerleri arasında ve duvar ile arasında sıkışan yaralıların feryatları yürekleri dağladı.

Kaza, sabah saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi Antalya Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde olan 20 ALT 897 plakalı SUV araç, iddiaya göre kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Kontrol çıkan araç, yoğun sağındaki Ulus Taksi durağına daldı. Süratli bir şekilde sabah işe gitmek için servis bekleyen işçilere çarpan araç, 4 kişiyi sürüklemeye başladı.

2 yaralıyı altına aldı

Yaralılarda 1'i çocuk 2 kişi çevreye savrulurken; bir yaralı araç ile taksi durağının duvarı arasında sıkıştı. Aracın tekerleri altında sıkışan ve vücudunda kırıklar oluşan yaralının feryatları yürekleri dağladı. Yaralılara ilk müdahaleyi taksi durağında çalışan şoförler yaptı. Yaralıların imdadına koşan taksiciler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Yaralılara müdahale eden sağlık görevlileri ve şoförler, bir taraftan da onları sakinleştirmeye çalıştı. Aracın altında kurtarılan yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de SUV önce taksi durağına daldı ardından servis bekleyen işçilere çarptı: 4 yaralı SUV aracın altında sıkışan yaralının feryatları yürekleri dağladı - Son Dakika

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