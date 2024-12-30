Denizli\'de Yangın: Aile Evsiz Kaldı

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Denizli'nin Çivril ilçesinde iki katlı bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 4 kişilik aile kış günü evsiz kaldı.

Yangın, Çivril ilçesi Çatlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Nazif Çınar'a ait evden dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Çivril ve Çıtak itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede dumanlar yerine alevlere bıraktı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını bitişik evlere sıçramadan kontrol altına almaya başardı.

Yangın sırasında evin içerisinde bulunan 4 kişilik ailenin fertleri, son anda dışarıya çıkmayı başardı. Yangında dumandan etkilenen Nazif Çınar, eşi Z.Ç ve iki çocuğu, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla ambulans ile hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ailenin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonucunda iki katlı evleri kullanılamaz hale gelen aile, geçici olarak huzurevinde misafir edilmeye başlandı. Mahalle sakinleri, kış günü evsiz kalan aile destek olmak için sefer başlattı. Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ