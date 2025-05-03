Depremde Balkon Çöktü

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce tahliye edilen ve yıkım çalışmaları devam eden binanın balkonu Tekirdağ'da meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen 3,7 büyüklüğündeki deprem esnasında çöktü. Çökme esnasında 1 kişi yaralanırken bölgeye ekipler sevk edildi. - İSTANBUL