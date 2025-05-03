İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce tahliye edilen ve yıkım çalışmaları devam eden binanın balkonu Tekirdağ'da meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen 3,7 büyüklüğündeki deprem esnasında çöktü. Çökme esnasında 1 kişi yaralanırken bölgeye ekipler sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Depremde Balkon Çöktü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?