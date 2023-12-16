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Depremin vurduğu Hatay'da dinamitle patlatılan 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu - Son Dakika
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Depremin vurduğu Hatay'da dinamitle patlatılan 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'da, Venüs sitesinin 2. bloğu olan 10 katlı bina dinamitle sorunsuz olarak yıkıldı. Yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Depremin vurduğu Hatay\'da dinamitle patlatılan 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu
16.12.2023 - 10:31,
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Depremin vurduğu Hatay'da dinamitle patlatılan 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde ilk bloğu dinamitle patlatılarak yıkılan Venüs sitesinin 2. bloğu olan 10 katlı binada dinamitle sorunsuz olarak yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar kameraya yansırken yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Venüs, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Depremin vurduğu Hatay'da dinamitle patlatılan 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremin vurduğu Hatay'da dinamitle patlatılan 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu - Son Dakika
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