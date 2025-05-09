Devriyenin Ardından Yaralı Yok!

Devrilen araçtan yara almadan çıktılar
ANTALYA - Manavgat'ta kavşak sisteminde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan birisi devrilirken şans eseri yaralanan olmadı.
Manavgat ilçesi Çevreyolu Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak yan yolda meydana gelen kazada, Antalya istikametinden gelen Mutlu Y.'nin kullandığı 07 ADP 633 plakalı Opel marka otomobil Demokrasi Bulvarına dönmek istediği sırada, Alanya istikametinden gelen Mert D. Ç.'nın kullandığı 16 BHC 912 plakalı Fiat marka araçlaçarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Mutlu y.'nin kullandığı 07 ADP 633 plakalı otomobil devrilirken, diğer otomobil trafik ışığına çarptıktan sonra refüje çıkarak durabildi.
Araçlarda büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kazada, araç sürücüleri olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmediler.
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