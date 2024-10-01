Didim'de 16 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Didim'de 16 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Didim\'de 16 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Didim açıklarında, Yunan unsurlarınca geri itilmiş 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

01.10.2024 09:58
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Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de 16 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

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