Aydın'ın Didim ilçesinde hareketli lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Didim'de 20 düzensiz göçmen hareketli lastik bot içerisinde kurtarıldı - Son Dakika
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin makam aracını taşıyan çekici Amasya'da kaza yaptı. Aracın motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü yaralanmadan kurtuldu ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüne mensup oldukları tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı, 5 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir petshop önünde bulunan pekinez cinsi köpek çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeği çalan şahsın onun peşine takıldığı görüldü. Köpeğin sahibi, çalınan köpeğin 3 yavrusunun annesiz kaldığını belirterek, köpeğin geri getirilmesini talep etti.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, Horasan ilçesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti sonucunda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca, 5 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 3 adet elektronik sigara, 25 kilogram kaçak tütün, 20 kilogram kaçak çay ve 1 adet sigara dolum aleti de bulundu. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edildiğini açıkladı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir diyetisyenin ofisinden içinde 10 bin lira bulunan çanta çalındı. Polis, güvenlik kameralarından tespit ettiği şüpheliyi yakalayarak çantayı sahibine teslim etti. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'da sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, lüks bir otomobilde tabancayla poz verip, çektiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerin hızla yayılması ve tepki çekmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti ve Aleyna Kanko'yu gözaltına aldı. Kanko, ifadesinde görüntülerin eski olduğunu ve tabancanın arkadaşına ait olduğunu iddia etti. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan Kanko, soruşturma devam ediyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi sızdıran 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri televizyon programlarına katılan eski kamu personeli Hamza Turhan Ayberk olarak tespit edildi. Ayberk'in MOSSAD'a bilgi temin etmek için kamu görevlileri dahil olmak üzere bir ekip kurduğu belirlendi. Ayrıca Ayberk'in tehdit ve takip faaliyetlerinde de bulunduğu ortaya çıktı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilogram bonzai ele geçirildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 26 yaşındaki genç, AFAD ekipleri tarafından bulundu. Korucuk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü arkasındaki ormanlık alanda yardım çığlıklarının duyulması üzerine durum polis ekiplerinde bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, alanın karanlık ve sık ağaçlarla çevrili olması sebebiyle durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Hususa ilişkin olarak 5 AFAD personeli bölgeye giderek alanda arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan arama çalışmasında ormanlık alan kaybolan 26 yaşındaki E.K. ekipler tarafından bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen E.B., yapılan kontrollerden sonra taburcu edildi.
Adana Seyhan polisi bir hafta içinde yaptığı çalışmalarda 54 ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 314 şüpheliyi de yakaladı. Polis, yapılan baskınlar sonucunda ayrıca narkotik madde, uyuşturucu hap, kaçak sigara ve elektronik sigara da ele geçirdi.
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 'Zıpkın-3' operasyonunda 23 kişi yakalanırken, trafikte kusurlu görülen 4 araca 78 bin 184 lira ceza uygulandı. Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen operasyona 113 personel katıldı ve 2 bin 991 şahıs sorgulandı. Operasyon kapsamında 29 şüpheli yakalanırken, 2 Suriye uyruklu kaçak göçmen ise Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
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