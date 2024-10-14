Didim\'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliği ile gerçekleştirilen operasyon kapsamında Akbük Mahallesi'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN