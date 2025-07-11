Didim\'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 2'si yabancı uyruklu toplam 5 organizatörü suçüstü yakalanırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim'den yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlere yardımcı olan organizatörleri tespit eden emniyet güçleri harekete geçti. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Altınkum Mahallesi Cennet Akvaryum koyuna yaptıkları baskında 3 organizatörü göz altına aldı.

Tekneyle denize açılan göçmenleri de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yakalarken, teknede bulunan 39 göçmen ile göçmenlerin kaçmasına yardımcı olan 2 yabancı uyruklu organizatör teknede yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın Geri Gönderme merkezine sevk edilirken teknedeki çocuk yaştaki 2 Organizatör emniyet güçlerine teslim edildi.

2'si yabancı uyruklu toplam 5 organizatör emniyetteki işlemlerinin ardından Didim Adliyesi'ne sevk edildi. Emniyet güçleri olayla ilgili bağlantıya olduğu tespit edilen ve firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı. - AYDIN