Didim'de Lastik Bot İçerisinde Yakalanan Düzensiz Göçmenler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Didim'de Lastik Bot İçerisinde Yakalanan Düzensiz Göçmenler

Didim\'de Lastik Bot İçerisinde Yakalanan Düzensiz Göçmenler

Aydın'ın Didim ilçesinde Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 23 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

04.04.2024 09:51  Güncelleme: 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 23 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Aydın, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Lastik Bot İçerisinde Yakalanan Düzensiz Göçmenler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:39 Şimşek’ten MYK toplantısında dikkat çeken çıkış: Günah keçisi sadece ekonomi değil Şimşek'ten MYK toplantısında dikkat çeken çıkış: Günah keçisi sadece ekonomi değil
09:55 CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi
09:24 Hastanede dehşet Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü Hastanede dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü
08:34 Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı’nda olay görüntü MHP’li vekil hakime küfür etti Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı'nda olay görüntü! MHP'li vekil hakime küfür etti
05:33 İsrail medyası: İran’ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor İsrail medyası: İran'ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor
10:11 Kadir İnanır, hastaneden taburcu oldu Kadir İnanır, hastaneden taburcu oldu
10:01 Baba Vanga’nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı
09:03 Taş Kağıt Makas dizisine damga vuran Eylem Tok göndermesi Taş Kağıt Makas dizisine damga vuran Eylem Tok göndermesi
08:33 POMEM’e 7 bin 500 öğrenci alınacak POMEM'e 7 bin 500 öğrenci alınacak
08:10 “Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil“ demişti Cübbeli Ahmet’in sandığından CHP çıktı "Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil" demişti! Cübbeli Ahmet'in sandığından CHP çıktı
07:30 MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi
07:21 Başkentteki yangın 16’ncı saatin sonunda kontrol altına alındı Başkentteki yangın 16'ncı saatin sonunda kontrol altına alındı
06:47 Japonya’da 6 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 10:59:40. #1.11#
SON DAKİKA: Didim'de Lastik Bot İçerisinde Yakalanan Düzensiz Göçmenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement