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Didim'de Sentetik Ecza Operasyonu

Didim\'de Sentetik Ecza Operasyonu

Didim'de narkotik polisleri tarafından yapılan operasyonda 550 adet sentetik ecza ele geçirildi.

30.03.2025 08:33
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Aydın'ın Didim ilçesinde narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 550 adet reçeteye tabi sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da narkotik polisleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen ilgiye göre, Didim Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışmalar sonucu O.K. ve S.A. isimli şüpheliler düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin çalıştıkları iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda da 550 adet reçeteye tabi sentetik ecza ele geçirildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Sentetik Ecza Operasyonu - Son Dakika

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