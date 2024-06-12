Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın kent genelinde polis ekipleri vatandaşların huzur ve güveni için çalışmalarını sürdürürken, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine de göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' belirtilen suçla ilgili yapılan operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 4,06 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN